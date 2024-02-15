الدوري الأوروبي
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
كريم ديميرباي 19'درايس ميرتينس 61'ماورو إيكاردي 90' + 1'
Angelo Preciado 47'Jan Kuchta 65'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

جلطة سراي v سبارتا براغالنتائج والإحصائيات,