الدوري الأوروبي
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3 - 3
ن م
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دافينسون سانشيز 6'عبد الكريم بارداكسي 21'فيكتور أوسيمين 53' (جزاء)
V. Vanat 44'أندري يارمولينكو 68', 81'
(ش١ 2-1) (ن م 3-3)

جلطة سراي v دينامو كييفالنتائج والإحصائيات,