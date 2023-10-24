دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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ماورو إيكاردي 30' (جزاء)
كينجسلي كومان 8'هاري كين 73'جمال موسيالا 79'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

جلطة سراي v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,