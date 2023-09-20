دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Sacha Boey 86'Tete 88'
محمد اليونسي 35'Diogo Goncalves 58'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

جلطة سراي v إف سي كوبنهاجنالنتائج والإحصائيات,