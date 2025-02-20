الدوري الأوروبي
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2 - 2المجموع 3 - 6
انتهت
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فيكتور أوسيمين 56'رونالد سالاي 70'
سييا مايكوما 42'دينسو كاسيوس 55'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

جلطة سراي ضد أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,