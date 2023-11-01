كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
ن م
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Brian Trivino 24'ماريو مارتوس 62'
Miguel Mari 45' + 1'Derick Poloni 87'خوان توماس اورتونيو 90' + 1' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

جاين v إيلدينسيالنتائج والإحصائيات,