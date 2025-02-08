الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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M. Thorsby 45' + 2' (هدف عكسي)
A. Pinamonti 68'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

تورينو v جنوىالنتائج والإحصائيات,