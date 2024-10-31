كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
ن م
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D. Pujante 12'C. Britos 31'J. Vera 57'O. Perdomo 83'F. Martinez 90' + 1'
(ش١ 0-2) (ن م 0-5)

توديلانو v Deportiva Mineraالنتائج والإحصائيات,