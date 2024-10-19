الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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D. Kulusevski 36'Y. Bissouma 52'ألفونس أريولا 55' (هدف عكسي)هيونج مين سون 60'
M. Kudus 18'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

توتنهام هوتسبير v وست هامالنتائج والإحصائيات,