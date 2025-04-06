الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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بيرنان جونسون 13', 42'ماتيس تيل 90' + 6' (جزاء)
ماتيوس فرنانديز 90'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

توتنهام هوتسبير v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,