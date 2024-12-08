الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 4
ن م
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دومينيك سولانكي 5'ديان كولوسيفسكي 11'هيونج مين سون 90' + 6'
جادون سانشو 17'كول بالمر 61' (جزاء), 84' (جزاء)إنزو فرنانديز 73'
(ش١ 2-1) (ن م 3-4)

توتنهام هوتسبير v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,