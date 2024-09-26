الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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B. Johnson 12'P. Sarr 52'دومينيك سولانكي 68'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

توتنهام هوتسبير v إف ك كاراباكالنتائج والإحصائيات,