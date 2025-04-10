الدوري الأوروبي
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1 - 1
انتهت
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بيدرو بورو 26'
هوجو إيكيتيكي 6'
(½ 1-1) (انتهت 1-1)

توتنهام هوتسبير ضد آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,