الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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توسين أدارابيويو 24'مارك كوكوريلا 60'نوني مادويكي 65'
مات دوهيرتي 45' + 5'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

تشيلسي v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,