دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 2المجموع 4 - 2
انتهت
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مارك كوكوريلا 33'
توماس بيكهارت 10' (ضربة جزاء)ستيف كابوادي 53'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

تشيلسي ضد ليجيا فارسزاواالنتائج والإحصائيات,