دوري المؤتمر الأوروبي
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4 - 2
انتهت
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ريناتو فيغا 12'بيدرو نيتو 46'كريستوفر نكونكو 63'كيرنان ديوسبري هال 70'
تسويوشي واتانابي 50'اومري غانديلمان 90'
(½ 1-0) (انتهت 4-2)

تشيلسي ضد جينتالنتائج والإحصائيات,