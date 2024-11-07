دوري المؤتمر الأوروبي
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8 - 0
انتهت
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توسين أدارابيويو 12'مارك جويو 13'أكسيل ديساسي 18'جواو فيليكس 21', 41'ميخايلو مودريك 39'كريستوفر نكونكو 69', 76' (ضربة جزاء)
(½ 6-0) (انتهت 8-0)

تشيلسي ضد إف سي نوحالنتائج والإحصائيات,