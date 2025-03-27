دوري أبطال أوروبا للسيدات
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3 - 0مجم 3 - 2
ن م
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S. Baltimore 14'N. Bjoern 38'M. Ramirez 43'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

تشيلسي للسيدات v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,