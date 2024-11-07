Conference League
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8 - 0
ن م
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T. Adarabioyo 12'M. Guiu 13'A. Disasi 18'جواو فيليكس 21', 41'M. Mudryk 39'C. Nkunku 69', 76' (جزاء)
(ش١ 6-0) (ن م 8-0)

تشلسي v FC Noahالنتائج والإحصائيات,