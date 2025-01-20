الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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T. Adarabioyo 24'مارك كوكوريلا 60'N. Madueke 65'
مات دوهيرتي 45' + 5'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

تشلسي v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,