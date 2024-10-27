الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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N. Jackson 18'كول بالمر 47'
A. Isak 32'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

تشلسي v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,