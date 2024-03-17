كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 2
ن م
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مارك كوكوريلا 13'كول بالمر 45' + 1'C. Chukwuemeka 90' + 2'N. Madueke 90' + 8'
A. Disasi 51' (هدف عكسي)S. Mavididi 62'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

تشلسي v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,