الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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كول بالمر 16'
H. Wilson 82'R. Muniz 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

تشلسي v فولهامالنتائج والإحصائيات,