Conference League
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5 - 1
ن م
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M. Guiu 23', 34', 45' + 3'K. Dewsbury-Hall 40'مارك كوكوريلا 58'
M. Poom 26'
(ش١ 4-1) (ن م 5-1)

تشلسي v شامروكالنتائج والإحصائيات,