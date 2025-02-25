الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 0
ن م
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C. Nkunku 24'بيدرو نيتو 36'ليفي كولويل 44'مارك كوكوريلا 78'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

تشلسي v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,