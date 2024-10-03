Conference League
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4 - 2
ن م
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R. Veiga 12'بيدرو نيتو 46'C. Nkunku 63'K. Dewsbury-Hall 70'
T. Watanabe 50'O. Gandelman 90'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

تشلسي v جينتالنتائج والإحصائيات,