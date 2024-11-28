الدوري الأوروبي
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1 - 3
انتهت
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رافا سيلفا 38'
غافرييل كانيتشوفسكي 23'دور بيريتز 45' + 3'W. Pinto 81'
(½ 1-2) (انتهت 1-3)

بيشكتاش ضد Maccabi Tel Avivالنتائج والإحصائيات,