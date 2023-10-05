Conference League
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2 - 3
ن م
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فينسينت أبو بكر 38', 52'
Ignacio Aliseda 81'Shkelqim Vladi 86'إريك بايلي 89' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

بيشكتاش v لوجانوالنتائج والإحصائيات,