Conference League
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0 - 5
ن م
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Casper Nielsen 4'Thiago Rodrigues 14', 46'Raphael Onyedika 50'Andreas Skov Olsen 70'
(ش١ 0-2) (ن م 0-5)

بيشكتاش v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,