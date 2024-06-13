الدوري المصري الممتاز
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3 - 0
ن م
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Fagrie Lakay 18'مصطفى فتحى 24'Walid El Karti 68'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

بيراميدز v سموحةالنتائج والإحصائيات,