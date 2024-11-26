دوري أبطال إفريقيا
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5 - 1
ن م
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إبراهيم عادل 17', 73'محمد حمدي 50'F. Mayele 77'A. El Sayed 89'
Cachi 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

بيراميدز v ساجرادا اسبيرانساالنتائج والإحصائيات,