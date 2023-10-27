الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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Fiston Mayele 45' + 2', 85'مصطفى فتحى 48'
Mohamed El Shami 82'Ghiles Guenaoui 88'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

بيراميدز v المصريالنتائج والإحصائيات,