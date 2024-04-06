دوري أبطال إفريقيا
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1 - 2مجم 1 - 2
ن م
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Jonathan Toro 29'
Phillippe Kinzumbi 82'Joel Beya 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

بيترو أتلتيكو v تي بي مازيمبيالنتائج والإحصائيات,