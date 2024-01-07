كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 3
ن م
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E. Ampadu 34', 90'باتريك بامفورد 47'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

بيتربورو v ليدز يونايتدالنتائج والإحصائيات,