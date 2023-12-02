كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
H. Burrows 3'E. Mason-Clark 53'
M. Faal 75'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

بيتربورو v دونكاسترالنتائج والإحصائيات,