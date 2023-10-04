دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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كوانغ هون شين 13'Zeca 54', 90' + 3'
Abdul-Aziz Yakubu 10'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

بوهانج ستيلرز v ووهان ثري تاونسالنتائج والإحصائيات,