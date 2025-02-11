دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 4
ن م
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S. Yamada 38'Y. Wakizaka 71'S. Kawahara 74'Erison 88'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

بوهانج ستيلرز v كاواساكي فرونتاليالنتائج والإحصائيات,

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