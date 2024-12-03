دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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C. Han 13'I. Kim 20'J. Jung 90' + 1'
D. Sasaki 34' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

بوهانج ستيلرز v فيسيل كوبيالنتائج والإحصائيات,