الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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R. Orsolini 48' (جزاء), 56'
R. Piccoli 22'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

بولونيا v كالياريالنتائج والإحصائيات,