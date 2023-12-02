كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 1
ن م
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جون دادي بويدفارسون 9', 33', 43'D. Nlundulu 49', 52'
G. Thomson 45'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

بولتون واندررز v هاروجايت تاونالنتائج والإحصائيات,