كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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D. Charles 11'
T. Chong 15'C. Ogbene 57'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

بولتون واندررز v لوتون تاونالنتائج والإحصائيات,