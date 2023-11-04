كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 0
ن م
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ريكاردو سانتوس 39'E. Maghoma 52'W. Forrester 69'D. Charles 87'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

بولتون واندررز v سوليهال موورزالنتائج والإحصائيات,