دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 2
انتهت
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K. Dubcova 83'
C. Tandberg 20'جولي بلاكستاد 22'
(½ 0-2) (انتهت 1-2)

بولتن ضد هامربي آي إفالنتائج والإحصائيات,