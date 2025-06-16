كأس العالم للأندية
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2 - 2
انتهت
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ميجيل ميرينتييل 21'رودريجو باتاجليا 27'
أنخيل دي ماريا 45' + 3' (ضربة جزاء)نيكولاس أوتاميندي 84'
(½ 2-1) (انتهت 2-2)

بوكا جونيورز ضد بنفيكاالنتائج والإحصائيات,