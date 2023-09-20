دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1
ن م
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Losana Doumbouya 17'Goran Causic 22' (جزاء), 45'Pansa Hemviboon 57'
Leonardo 45' + 8' (جزاء)
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

بوريرام يونايتد v جيجيانغ جرينتاونالنتائج والإحصائيات,