الدوري الألماني الدرجة الأولى
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4 - 4
انتهت
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فابيو تشيروديا 5'روكو ريتز 32'فرانك هونورات 64'تيم كلينيست 90' + 1'
أرتور تشافيس 43'ماريوس بولتر 54'آدم هلوزيك 74'هاريس طاباكوفيتش 81'
(½ 2-1) (انتهت 4-4)

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,