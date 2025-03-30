الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 1
انتهت
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ماكسيميليان بيير 39', 72'إيمري تشان 42'
بول نيبل 76'
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

بوروسيا دورتموند ضد ماينتسالنتائج والإحصائيات,