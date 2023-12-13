دوري أبطال أوروبا
team-logo
5 - 3
ن م
team-logo
Wenderson Galeno 9', 43'Mehdi Taremi 62'بيبي 75'Chico Conceicao 82'
Danylo Sikan 29'Stephen Eustaquio 72' (هدف عكسي)Eguinaldo 88'
(ش١ 2-1) (ن م 5-3)

بورتو v شاختار دونيتسكالنتائج والإحصائيات,