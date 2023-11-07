دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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Evanilson 32' (جزاء)بيبي 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

بورتو v رويال أنتويربالنتائج والإحصائيات,