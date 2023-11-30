Conference League
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5 - 2
ن م
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Amahl Pellegrino 40', 78'Sondre Brunstad Fet 52'Patrick Berg 65'Oscar Forsmo Kapskarmo 88'
Zan Celar 69'Boris Babic 86'
(ش١ 1-0) (ن م 5-2)

بودو / جليمت v لوجانوالنتائج والإحصائيات,